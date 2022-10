O rei Carlos III fez uma participação especial no programa 'The Repair Shop' esta quarta-feira, 26 de outubro, tendo pedido a Jay Blades, Steve Fletcher, Will Kirk e Kirsten Ramsay - anfitriões do formato televisivo - para reparar algumas antiguidades da Dumfries House.

Entre os objetos estava um relógio de pé do século XVIII e uma peça em cerâmica da Wemyss Ware feita para a rainha Vitória no seu jubileu de diamante.

O episódio foi produzido para marcar o centenário da BBC e os fãs ficaram encantados com a participação do monarca.