Muito antes de subir ao trono, o rei Carlos III já tinha uma série de planos para a realeza britânica e um dos objetivos passava por diminuir o grupo senior da realeza, isto é, os membros que trabalham a tempo inteiro para a 'Firma'.

Segundo a imprensa internacional, há vários membros não trabalhadores que estão a abandonar as casas subsidiadas pela monarquia, inclusive os apartamentos dos palácios.

"Com o tempo isto ia mudar", disse uma fonte ao Evening Standard. "As propriedades serão arrendadas, inclusive para pessoas fora da família. Dentro do contexto do palácio claro que haverá a inspeção da segurança", acrescenta.

Por seu turno, uma outra fonte senior da realeza acrescentou: "Muitas práticas do último reinado vão mudar. O rei não é cruel ou imprudente, mas se os membros da família não fazem parte do núcleo familiar e não trabalham para a coroa, é justo que eles que paguem pela própria casa e que se sustentem".

