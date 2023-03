'Na Sombra', biografia do príncipe Harry, foi um verdadeiro sucesso. Tendo isto em conta, o príncipe André, de quem Harry é sobrinho, pondera igualmente escrever um livro com a sua história de vida.

Segundo o jornal The Mirror, André pretende esclarecer a polémica à volta da sua ligação a Jeffrey Epstein e das acusações de abusos sexuais de uma menor que o obrigaram a afastar-se da posição que ocupava na família real.

André, irmão do rei Carlos III, quer - tal como Harry - recorrer a um escritor para o ajudar neste desafio.

"O duque [de York] está, alegadamente, em negociações com um autor norte-americano que já trabalhou com celebridades e políticos de elite", avança a publicação.

É ainda referido que já há duas editoras interessadas no livro do filho de Isabel II. "O André foi o 'spare' [suplente] original e há muito material. Comparado ao Harry, ele tem uma história muito mais profunda. Seria uma viagem fascinante pelos bastidores da realeza e as suas relações", faz saber.

A nível financeiro, também seria benéfico para o príncipe André. Harry, por exemplo, lucrou mais de 20 milhões de euros com 'Na Sombra'.

