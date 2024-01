O soberano anunciou mais uma edição do evento solidário Big Help Out.

Após ser tratado a um problema na próstata, tendo recebido alta hospitalar esta segunda-feira, 29 de janeiro, eis que o rei Carlos III fez o primeiro anúncio público. Carlos III, de 75 anos, confirmou que este ano irá acontecer novamente o Big Help Out, evento solidário que só no ano passado juntou sete milhões de pessoas. O rei, que ainda se encontra em recuperação, notou que esta é uma oportunidade para construir "comunidades mais próximas e generosas". O evento, note-se, acontecerá de 7 a 9 de junho. "Há muito que acredito que uma das maiores forças da nossa nação é a nossa capacidade de nos unirmos e ajudarmo-nos uns aos outros em tempos de dificuldades. Ao longo da minha vida fui encorajado e inspirado por voluntários altruístas que dedicam o seu tempo e talentos a ajudar os outros nas comunidades por todo o país", lê-se na mensagem emitida pela Casa Real. Na mensagem, o monarca afirmou que ele, assim como a família real, sentiram um "enorme orgulho" quando no ano passado o evento coincidiu com a sua coroação, mostrando o lado mais solidário dos britânicos.