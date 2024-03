Carlos III e Camilla estão de luto. O capitão Ian Farquhar, amigo próximo dos reis, morreu aos 78 anos, esta quarta-feira, 6 de março.

O cavaleiro e antigo escudeiro da rainha Mãe morreu em Highgrove, propriedade do monarca em Gloucestershire, na qual vivia numa casa arrendada há anos, adianta o MailOnline.

Andrew Parker Bowles, ex-marido de Camilla, descreveu-o como "um verdadeiro homem do campo, um ótimo empregado, um corajoso cavaleiro amador, um arrojado jogador de polo e um excelente orador".

Em 2023, Farquhar publicou o seu livro de memórias, 'The Way It Was'. Casado com Pamela J Chafer desde 1972, ambos tinham três filhas em comum.

