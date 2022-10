O rei Carlos III decidiu vender 12 dos 37 cavalos de corrida que eram da rainha Isabel II.

O novo rei do Reino Unido herdou um terço dos cavalos da mãe, optando agora pela venda dos mesmos como forma de reduzir custos.

A rainha financiava os custos com os animais do próprio bolso, por ter uma enorme paixão pela equitação, mas Carlos não pretende fazer o mesmo.

A rainha vendia cerca de sete cavalos por ano, o que faz com que seja vista com estranheza a decisão que Carlos III deverá optar por tomar este ano.

O filho de Isabel II tem em sua pose, em Sandringham, 60 cavalos e 38 éguas reprodutoras, números elevados que espera começar a reduzir em breve.

"O desejo [de Carlos] é continuar com as tradições e ligações com a Royal Ascot, mas não na mesma escala de sua majestade a rainha porque ela tinha uma grande paixão", revela uma fonte, citada pelo Mirror.