Depois do príncipe William e de Kate Middleton, eis que desta vez foi o rei Carlos III a demonstrar a sua solidariedade para com as vítimas do furacão Beryl, que afetou as Caraíbas.

Esta quinta-feira, 4 de julho, o monarca deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Eu e a minha família ficamos profundamente tristes ao tomarmos conhecimento da destruição terrível causada pelo furação Beryl nas Caraíbas. Acima de tudo, enviamos as nossas sentidas condolências aos amigos e familiares daqueles que tão cruelmente perderam as suas vidas.

Tenho visto o espírito mais extraordinário de resiliência e solidariedade que as pessoas na Caraíbas têm mostrado em resposta a tal destruição - um espírito que tem sido necessário demasiadas vezes - e, por isso, envio também a minha particular gratidão aos serviços de emergência e voluntários que estão a ajudar nos esforços de recuperação e resgate.

Neste momento difícil fiquem a saber que os nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles cujas vidas e propriedades foram devastadas", refere-se na mensagem.