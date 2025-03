Os reis de Inglaterra, Carlos III e Camilla, reagiram este sábado, 29 de março, ao sismo de magnitude 7,7 na escala de Ritcher que atingiu Myanmar e a Tailândia.

Através de um comunicado partilhado na página de Instagram da Casa Real, 'The Royal Family', o casal mostra-se "chocado e triste" pelos mais de 1000 mortos.

"A minha mulher e eu ficámos chocados e tristes ao saber do terramoto devastador em Myanmar, com a trágica perda de vidas e danos terríveis a casas, edifícios e meios de subsistência".

"Sei que o povo de Myanmar continua a suportar tantas dificuldades e tragédias nas suas vidas, e há muito tempo que admiro a sua extraordinária resiliência e espírito.

Neste momento difícil e doloroso, a minha esposa e eu enviamos as nossas condolências a todos aqueles que sofreram a profunda tragédia de perder os seus entes queridos, as suas casas e os seus preciosos meios de subsistência", pode ler-se no documento.

© Instagram - The royal family

Recorde-se que o sismo atingiu Myanmar e a Tailândia pelas 13h00 locais (06h30, em Lisboa), na passada sexta-feira. O epicentro foi registado na região central do país, a cerca de 50 quilómetros a leste da cidade de Monywa.

Banguecoque, capital da Tailândia, foi o local do país que registou a maior intensidade.

Leia Também: Revelado novo cargo de princesa Beatrice depois de ser mãe pela 2.ª vez

Leia Também: Revelado pormenor de acordo pré-nupcial de rei Carlos III e Camilla