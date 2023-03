Quer saber o que vai poder ver na televisão neste fim de semana? O Fama ao Minuto dá-lhe uma ajuda.

Abaixo deixamos-lhe os principais destaques da programação de RTP, SIC e TVI, embora nenhum dos canais tenha grandes alterações preparadas para os próximos dias.

RTP

A estação pública volta a apostar em 'Taskmaster', formato conduzido por Nuno Markl e Vasco Palmeirim que, na sua primeira temporada, foi um verdadeiro sucesso. Para o programa, que poderá ver no sábado à noite, estão de volta Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy.

No dia seguinte, o canal tem a oitava gala de 'Dança Comigo', na qual os concorrentes serão Isabel Figueira, Paulo Battista, Mia Rose e João Mota.

SIC

Daniel Oliveira estará à conversa com Melânia Gomes em mais uma emissão de ''Alta Definição'. Quim Barreiros é a 'estrela da tarde' do 'Caixa Mágica' de Fátima Lopes e depois, a apresentadora regressa com com 'All You Need Is Love', ao lado de João Paulo Sousa. Por fim, será transmitido um episódio repetido de 'Terra Nossa'.

Já no domingo, a SIC termina o fim de semana com novo episódio em direto de 'Vale Tudo'.

TVI

A TVI mantém-se fiel à programação dos fins de semana passados. No 'Conta-me', Maria Cerqueira Gomes entrevista Fernando Pires, o ator que está de volta ao canal. Mais tarde, Pedro Teixeira conduz um novo 'Vai ou Racha' e o dia termina com episódios das habituais novelas à noite. Para o domingo, Cristina Ferreira tem uma nova gala de 'O Triângulo', enquanto que à tarde, o 'Somos Portugal' contará com a participação de Iva Domingues.

