Tânia Ribas de Oliveira está prestes a regressar às tardes da RTP1 com o programa 'A Nossa Tarde', como já tinha sido anunciado na semana passada.

No entanto, o programa teve de ser adiado por um dia, por causa do jogo Portugal-Espanha, do Campeonato do Mundo de Futsal.

"Perante a vitória de Portugal no futsal, 'A Nossa Tarde' regressa na terça-feira! Segunda-feira, há jogo na RTP! Estamos prontos, serenos, felizes e no nosso caminho! E cheios de cor", informou a apresentadora na sua página de Instagram.

