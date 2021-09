Tânia Ribas de Oliveira juntou-se à URIAGE, através do seu projeto 'O Nosso T2', e criaram um consultório online, que decorre duas vezes por mês no Instagram do blog da apresentadora da RTP.

A primeira sessão realizou-se no dia 16 de agosto e esta quarta-feira, 22 de setembro, vai haver um novo live, às 15h00.

Uma sessão de esclarecimentos que conta com a presença da pediatra Dra. Filipa Soares Vieira.

