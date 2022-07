Depois de na passada semana ter apostado em Gonçalo Quinaz, a TVI volta a inovar na escolha do repórter convidado do programa 'Somos Portugal'. Este domingo, 17 de julho, Merche Romero estreia-se no papel de repórter do formato.

"Este domingo, Merche Romero é a nossa repórter convidada e ruma até à Lourinhã", anuncia o canal através das redes sociais.

Merche Romero, atualmente com 45 anos, esteve durante vários anos ligada ao entretenimento. A modelo e DJ foi apresentadora de diversos formatos na SIC e RTP1. Esteve, nos últimos anos, afastada da televisão e as mais recentes aparições mostraram a sua faceta de comentadora em diferentes reality shows da TVI.

O programa 'Somos Portugal', recorde-se, é apresentado semanalmente por Santiago Lagoá, Mónica Jardim, Fanny Rodrigues e Rúben Vieira. Ao leque de apresentadores junta-se todas as semanas um repórter convidado.

