Há duas semanas, Laura Figueiredo deu as boas-vindas ao pequeno Gabriel, o seu segundo filho, fruto do relacionamento com Mickael Carreira. Agora, a antiga apresentadora de televisão está mais focada que nunca na sua recuperação.

Esta terça-feira, 18 de julho, Laura revelou os tratamentos a que se submeteu, nomeadamente, massagem e mobilização, laser, ultrassom e cross taping.

Num vídeo no qual dá pormenores sobre a sua recuperação, esta afirma: "A pessoa pode emagrecer, mas tem toda uma cicatriz que tem de ser tratada".

A companheira de Mickael espera ainda que a recuperação vá de seis meses a um ano.

Veja o momento na galeria.

Leia Também: Duas semanas após o parto, Laura Figueiredo surge com look de verão