A ex-mulher de Gusttavo Lima completou 33 anos esta quarta-feira, 20 de janeiro. E numa das publicações que Andressa Suita fez no Instagram sobre este dia especial, o cantor comentou: "Feliz aniversário, mulher maravilha! Muito amor sempre".

Mensagem que não passou despercebida, especialmente depois das imagens suspeitas que o artista brasileiro partilhou no Instagram.

Como destaca a revista Quem, depois de dar os parabéns à 'ex', Gusttavo publicou nas stories da rede social imagens onde aparece a celebrar com uma taça de vinho. Perante tal publicação, os fãs começaram desde logo a especular que o ex-casal possa ter dado uma nova oportunidade à relação. No entanto, até à data ainda nada foi confirmado e as suspeitam não passam de rumores.

Recorde-se que foi em outubro do ano passado que Gusttavo e Andressa anunciaram a separação, após cinco anos de casamento. O divórcio foi concluído em dezembro. Ambos são pais de duas crianças, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

