Depois das notícias sobre o fim do programa 'Cristina ComVida', da TVI, Cristina Ferreira destacou uma mensagem de uma seguidora onde pede para que o formato continue no ar.

"Estou a ver o seu programa, como sempre, e estou em lágrimas com as histórias das outras pessoas. Hoje tive a pior notícia da minha vida. Tumor na cabeça aos 44 anos com duas filhas. Preciso da sua força. O seu programa não pode acabar... faz-me falta", disse a fã de Cristina Ferreira.

Palavras que mereceram a resposta de Cristina: "Eu estou aqui. Sempre. E vai correr tudo bem".

A troca de mensagens foi partilhada na página de Instagram da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI. E à publicação acrescentou: "O 'Cristina ComVida' de hoje relembrou muitos momentos deste ano. Emocionei-me a rever mas, acima de tudo, a ler as vossas mensagens".

"Tenho, desde o primeiro minuto em que entrei para a televisão, a profunda noção da responsabilidade que é. Tento, de há 20 anos para cá, iluminar quem se senta à minha frente. Todos os meus convidados foram as pessoas mais importantes da minha vida naquele instante. Hoje recebi esta mensagem. E fico sem chão. Alguém que me queria ali, num televisor, para lhe dar força. Estou aqui. Sempre. Mesmo que não me vejam. Nesta televisão", rematou Cristina Ferreira.

