Rebel Wilson voltou a 'presentear' aos seguidores com novas e carinhosas imagens da filha bebé, a pequena Royce Lillian.

A estrela de 'Pitch Perfect', de 42 anos, gravou um vídeo enquanto estava sentada com a menina ao colo em sua casa, em Los Angeles. As imagens foram publicadas nas stories da página de Instagram de Rebel e, entretanto, já não se encontram disponíveis na rede social. No entanto, o Daily Mail guardou este momento. Veja na galeria.

De recordar que a bebé nasceu em novembro do ano passado através de uma barriga de aluguer. Rebel Wilson divide a filha com a companheira, Ramona Agruma.

