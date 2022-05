Rebel Wilson confirmou recentemente que está numa relação. A atriz, de 42 anos, falou da vida privada no episódio do podcast 'U Up' desta quarta-feira.

"Estou feliz numa relação", começou por dizer, segundo cita o Page Six.

Rebel Wilson referiu ainda que estava inscrita em duas aplicações para encontros, mas acabou por vir a apaixonar-se por um homem que lhe foi apresentado por um amigo.

"Acho que isso torna as coisas mais rápidas, conhecer alguém através de uma fonte confiável. Posso confiar que ele é quem diz ser, que é algo que não sabes mesmo através das aplicações", frisou.

A britânica, que recentemente foi noticiada como o novo amor do jogador de ténis Matt Reid, optou por manter o segredo quanto à identidade do namorado.

