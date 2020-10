João Patrício, o realizador responsável pelo 'Dia de Cristina', usou ao final da noite de quinta-feira as suas redes sociais para num testemunho carregado de emoção falar sobre o imprevisto que no mesmo dia impediu que o programa de Cristina Ferreira fosse para o ar à hora prevista e no estúdio habitual.

"Meia hora antes da hora prevista para o arranque do programa foi diagnosticado um problema técnico, que podia inviabilizá-lo. Demos o alerta a Queluz de Baixo e agarrámo-nos à esperança de que a coisa se resolvesse. Não resolveu. Às 9h50 tomámos a decisão de ir de armas e bagagens para a TVI e fazermos de lá o programa, pelo menos a parte da manhã, dando assim tempo para que tudo se normalizasse até à hora do almoço", começa por contar o grande amigo e companheiro profissional de Cristina Ferreira.

O problema técnico, relacionada com a corrente eléctrica do estúdio, implicou que "70 pessoas, três dezenas de carros, um autocarro, uma ambulância e equipamento técnico" mudassem de Bucelas, em Loures, para Queluz de Baixo.

"Saímos de Bucelas às 10h00 e às 10h40 estávamos prontos para entrar no ar. Só quem faz televisão pode imaginar o milagre que isso representa. Foi um notável exercício coletivo de grande entrega profissional. De todos. A TVI é feita de gente de fibra, com grande capacidade reativa", realça, orgulhosa da sua equipa.

Por fim, o agradecimento a quem, do outro lado, ajudou a que o programa fosse possível de concretizar: "Uma palavra de reconhecimento ao Nuno Santos, ao Carlos Barata e ao Frederico Teves que garantiram que o terreno estava pronto para receber a máquina. Nada falhou. Agora em casa, dou por mim a agradecer o sucedido, por perceber que nos uniu ainda mais, por sentir este orgulho e por perceber que estou rodeado de profissionais incríveis que, seguramente, adormecem hoje com a mesma sensação. Uma vénia a todos", completou.

