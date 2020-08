Khloé Kardashian voltou a estar no centro da polémica depois de ter sido divulgado um teaser do novo episódio de 'Keeping Up with the Kardashians'.

A dar que falar entre os fãs está o facto de a socialite surgir nas imagens com o mesmo look que usou numa foto partilhada no Instagram em maio.

Apesar de o visual ser o mesmo, a verdade é que a irmã de Khloé Kardashian surge completamente diferente nas duas imagens: aquela que surge na TV e a que foi partilhada no seu Instagram.

Sempre atentos, os fãs compraram as imagens como forma de acusar Khloé de abusar no Photoshop.

