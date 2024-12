Está quase a findar um dos anos mais difíceis na vida de Kate Middleton. A princesa de Gales batalhou (e continua a batalhar) contra um cancro - diagnosticado após uma cirurgia abdominal em janeiro - tendo concluído os tratamentos de quimioterapia em setembro.

Passada a fase mais difícil, a princesa de Gales está agora de olhos postos no futuro, mais propriamente no dia em que irá assumir o trono enquanto rainha.

"Embora o rei mantenha os compromissos com a sua típica determinação, este aceitou as suas limitações durante os tratamentos de cancro. Como resultado, William assumiu mais responsabilidades. Ele e Kate têm-se preparado para os seus futuros papéis, mais cedo do que esperavam", afirmou a biógrafa real Sally Bedell.

"Há uma sensação de calma antes da tempestade. São os próximos na linhagem para o maior trabalho das suas vidas, e como é óbvio, a saúde de Kate tem sido uma prioridade, mas permitiu também que toda a gente desse um passo atrás e percebesse o que é realmente importante agora", completou.

Ao longo dos últimos meses tem-se percebido uma mudança de paradigma na Casa Real britânica.

Exemplo disso foi o facto de William ter marcado presença na reabertura da catedral Notre Dame, em Paris, em nome de Carlos III.

A transição do trono mais cedo do que se esperava, uma vez que a doença de Carlos III é imprevisível, passou a ser uma possibilidade para a monarquia. "É algo de que a instituição sempre teve consciência", referiu uma fonte à revista People. "É uma preparação institucional".

