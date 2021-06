A família real britânica assinalou o Dia do Pai no Instagram com uma publicação que reuniu algumas imagens especiais.

O Palácio de Buckingham divulgou uma doce fotografia da rainha Isabel II com o pai, o rei George VI, o marido, o príncipe Filipe, e o filho mais velho, o príncipe Carlos. Uma imagem que foi captada em 1951.

De referir que este é o primeiro ano que a realeza vive esta data sem o príncipe Filipe, que morreu em abril, aos 99 anos.

Por sua vez, na página de Instagram do príncipe Carlos e da mulher, Camila, foi publicada uma fotografia do príncipe Filipe com o filho mais velho. Mas não fica por aqui e foi destacada outra imagem de Carlos com os filhos, William e Harry, e um retrato de Camila com o seu pai, Bruce Shand.

Já na página de William e Kate Middleton foi publicado um vídeo com uma imagem dos papás da família com os filhotes. “Feliz Dia dos Pais”, pode ler-se ainda no vídeo.

Leia Também: Gigi Hadid partilha momento encantador de Zayn Malik com a filha