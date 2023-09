Raquel Strada está em Itália para o Festival Internacional de Cinema de Veneza e esta quinta-feira, dia 31 de agosto, pisou a passadeira vermelha do evento com um vestido que se destaca pela cor.

A apresentadora optou por um vestido comprido, plissado, de cor amarela e sem mangas, uma visual que completou com o cabelo apanhado num coque e joias da Roseky com traços simples, em tom metalizado.

"Este é o meu primeiro trabalho depois de umas férias maravilhosas, que não queria que terminassem. Por isso, queria muito trazer essa luz, essa energia boa comigo. Numa altura, em que vida às vezes nos parece mais escura, cabe-nos a nós iluminá-la e torná-la de alguma forma mais bonita. Acabei por ser quase literal, na minha escolha, mas a verdade é que me sinto realmente feliz", escreveu na legenda de um conjunto de fotografias partilhadas na sua conta no Instagram, justificando a cor do vestido.

