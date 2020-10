Cardi B respondeu a um comentário de foro racista feito nas redes sociais que se tornou viral. No mesmo referia-se que o facto de artistas como a rapper usarem malas da marca de luxo Hermés levava a que estas "perdessem o seu valor", porque parecia serem mais fáceis de comprar e, portanto, menos exclusivas.

Não ficando indiferente a tais palavras, a celebridade publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde respondeu às mesmas.

"Tenho visto este tweet. Incluía-me a mim e a outras rappers. Falava de conseguirmos comprar Birkins da Hermés e da forma como perdiam o valor. Achei isso muito interessante, primeiro, porque eu consigo comprar. Na verdade, comprei quatro hoje na loja", começa por dizer.

"Na verdade, nós aumentamos o valor porque quando mencionamos marcas no hip-hop, as coisas crescem (...) outra coisa, quando é uma rapariga negra ou hispânica a usar uma mala, porque é que têm de a questionar?", reflete, notando que tem de haver uma mudança neste sentido.

A artista termina o vídeo dizendo que apesar de ser adepta de marcas de luxo, não considera que sejam elas que confiram valor às mulheres. Esta defende que existem muitas influenciadoras com visuais "arrasadores", mesmo sendo de marcas mais baratas. Por fim, aconselhou as fãs a não se deixarem afetar por aquilo que vêem nas redes sociais, porque muitas vezes as coisas não correspondem à realidade.

Leia Também: Cardi B elimina página de Twitter após críticas