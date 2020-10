O rapper Tory Lanez foi acusado, esta quinta-feira, de ter baleado a também artista Megan Thee Stallion, no passado mês de julho, em Hollywood Hills, de acordo com as autoridades.

Segundo o Page Six, o rapper enfrenta uma acusação de crime de agressão com uma pistola semiautomática e porte de arma carregada e não registada.

Um incidente que aconteceu há alguns meses, que começou, supostamente, com uma discussão e acabou com Megan a ser baleada pelo rapper no pé. No entanto, Lanez negou as declarações e diz que não baleou Megan.

Ainda assim, o rapper irá a tribunal no dia 13 de outubro, em Los Angeles.

