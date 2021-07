Tekashi 6ix9ine não tem qualquer desejo em ajudar o pai biológico, Danny Hernandez Sr., apesar deste ser sem-abrigo e de ter pedido por ajuda.

"Toda a gente sabe que fui abandonado à nascença. Toda a gente sabe que o meu pai biológico abandonou-me quando eu nasci", disse o rapper, de 25 anos, ao amigo DJ Akademiks Tuesday.

"Agora, está num abrigo a consumir droga. A história de eu não dar dinheiro a um drogado que me abandonou à nascença está a ter mais publicidade do que coisas positivas. Porquê? Porque há uma tendência para me odiarem", lamentou.

O artista já tinha falado anteriormente sobre o assunto, revelando a sua desilusão por só ter conhecido o progenitor aos nove anos de idade e nunca ter tido uma relação próxima com ele.

