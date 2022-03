Soulja Boy, cujo verdadeiro nome é DeAndre Cortez Way, está prestes a ser pai pela primeira vez. Radiantes com a fase feliz que estão a viver, o rapper e a namorada, Jackilyn Martinez, anunciaram no fim de semana o sexo do bebé.

Soulja Boy e Jackilyn Martinez organizaram o tradicional baby shower e foi junto da família e amigos que ficaram a saber que está um menino a caminho.

"É um menino", pode ler-se na legenda do vídeo que registou o momento e que é agora partilhado no Instagram do músico.

