Depois de uma angustiante batalha contra a Covid-19, Scarface está a recuperar graças ao filho, Chris Jordan.

O rapper foi diagnosticado com Covid-19 em março do ano passado, como revelou o Chron.com na altura.

O artista foi para as urgências depois de ter passado mal com febre muito alta, tendo sido depois mandado para casa, mas sem melhoras. Testou positivo ao vírus numa segunda ida às urgências.

"É a (coisa) mais louca que já vi na minha vida. Cheguei a um ponto em que senti que ia morrer", disse numa entrevista na altura. "Ainda não estou totalmente fora de perigo", acrescentou o músico, que foi diagnosticado com asma.

Os problemas de saúde de Scarface persistiram e, em outubro do ano passado, deixou um pedido de ajuda no Twitter: "Preciso de um rim, alguém se voluntaria? Tipo de sangue B+".

De acordo com a People, o filho do artista, Chris Jordan, era compatível com o pai e, quase um ano depois, Scarface fez o transplante de rim.

No Instagram, esta quarta-feira, Chris Jordan partilhou uma imagem captada após as cirurgias e disse que a operação "correu bem". "O rim está a funcionar muito bem", acrescentou.

"Obrigado a todos pelas orações", escreveu ainda na mesma publicação, identificando o pai.

Além disso, partilhou ainda um vídeo comovente onde aparece a ir ter com o pai no hospital. "Tu salvaste a minha vida, miúdo", diz Scarface, segurando a mão do filho. "Amo-te". Por sua vez, Chris reagiu: "Eu também te amo, pai".

