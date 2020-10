Scarface está à procura de um dador de rim depois da longa batalha contra a Covid-19 que o deixou com danos no referido órgão.

O rapper, de 49 anos, recorreu às redes sociais para deixar um apelo, esta quarta-feira, onde pede ajuda aos fãs. "Preciso de um rim, algum voluntário? Sangue tipo B+", escreveu no Twitter.

Perante a mensagem do artista, muitos fãs rapidamente se ofereceram para ajudar. "Seria como retribuir um favor. A tua música fala mais comigo do que qualquer outro artista. Aprendi a lidar com a depressão por tua causa", lê-se entre os muitos comentários.

Leia Também: Kim Kardashian revela detalhes da luta de Kanye West contra a Covid-19