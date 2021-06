Megan Thee Stallion teve um ato de enorme generosidade e ofereceu 6818 euros para ajudar a pagar o funeral de um fã.

A rapper tomou conhecimento do caso através de um amigo do referido fã, que a contactou pelo Twitter.

Megan partilhou a publicação e questionou de imediato quanto era preciso para cobrir as despesas do funeral, que de acordo com a imprensa internacional custaria cerca de 13 mil euros.

Este não é o primeiro gesto solidário da artista, recentemente Megan Thee Stallion ofereceu-se para pagar uma bolsa de estudos de quatro anos a um jovem estudante.

"Se eu puder usar os meus recursos para abrir portas e criar oportunidades para pelo menos um aluno, então é uma vitória", disse na época, mostrando-se sempre pronta a ajudar.

