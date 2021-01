O rapper Dr. Dre chegou a um acordo financeiro temporário com a ex-mulher, Nicole Young, enquanto continuam com o processo de divórcio.

O produtor e rapper, de 55 anos, concordou em pagar dois milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros), de acordo com os documentos obtidos pelo The Blast. Esta quantia é para cobrir as despesas de Young até abril.

A revista People também teve acesso ao processo de divórcio. "O apoio conjugal apresentado por Nicole Young continua até 14 de abril de 2021 às 8h30", pode ler-se nos documentos.

Um acordo que chega poucos dias depois de Dr. Dre ter sido levado de urgência para o hospital após sofrer um aneurisma.

