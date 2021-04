A família do rapper Dillaz e de Andrea Bravo acaba de aumentar com a chegada de Leonardo, o segundo filho do casal. O bebé nasceu este sábado, dia 3, e vem juntar-se a Leonor, que completou um ano em janeiro.

Foi a companheira do artista quem deu a boa nova nas redes sociais com a partilha de uma adorável fotografia do recém-nascido.

"Leonardo do meu coração. Que este mundo consiga ser tão bom para ti, o quanto eu sei que serás para ele. Que sorte a nossa amor", escreveu a mamã babada.

