O regresso de 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' ficou marcado, este domingo, por vários momentos insólitos, entre os quais problemas técnicos.

Durante a emissão, transmitida pela SIC a partir do Altice Forum Braga, Ricardo Araújo Pereira fazia um segmento no qual a convidada, 'Cátia', teve problemas com o microfone, mas não ficou por aqui - já que a luz do espaço, onde milhares de pessoas assistiam ao primeiro episódio, ficaram às escuras.

Enquanto falava sobre as centenas de milhares de euros gastas pela Câmara de Oeiras nos últimos seis anos - e o tema em cima da mesa era o preço do caviar - a luz falhou.

"Muita obrigada pelo vosso apoio", começou por dizer, após aplausos. Colaborante com a situação, o público acendeu as lanternas dos telemóveis, e enquanto continuavam às escuras, os técnicos conseguiram iluminar o palco.

"Isto está ligado? Conseguem ouvir?", questionou Ricardo Araújo Pereira, tendo o público respondido que não. "Não conseguem ouvir. Ah, mas as pessoas em casa têm - por isso vamos se calhar borrifar-nos em oito mil pessoas que aqui estão", rematou.

Enquanto os problemas eram resolvido, o humorista fez o seu trabalho... e tentou 'dar à volta'. "Este momento em que se apaga a luz a meio, como é óbvio, fazia parte", brincou.

"Vou tentar explicar o que aconteceu", continuou, rematando, antes de os problemas técnicos ficarem resolvidos: "Estamos a fazer este segmento em que estamos a fazer pouco do autarca de Oeiras, e o autarca de Braga pensou: 'Espera, que a seguir sou eu. Deixa-me apagar no Altice Forum Braga a ver se eles se vão embora para Lisboa. Como não temos vergonha nenhuma, continuamos aqui'".