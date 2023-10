António Raminhos continua no Japão para onde viajou por causa do campeonato mundial de Shorinji Kempo. No Instagram, o humorista tem vindo a partilhar vários relatos desta viagem, como aconteceu este sábado.

"Enfrentei o maior desafio desta viagem para alguém que lida com a ansiedade e a necessidade de controle. Para se viajar nos comboios rápidos é necessário marcar o lugar nas máquinas designadas para isso. Hoje iria viajar 700 km até Tóquio e resolvi fazer essa marcação ontem. Não é de todo um processo intuitivo, ou melhor, até é capaz de ser porque há botões que carreguei por intuição", começou por contar.

"Seriam dois comboios. Cheguei hoje de manhã à estação, 20 minutos mais cedo como qualquer bom ansioso. Percebi que estava ansioso, porque comecei a ter pensamentos obsessivos sobre um powerbank avariado que tinha deixado no quarto: 'e se alguém usasse?' 'e se explodisse?' Estive quase a voltar para trás! Não o fiz. À hora prevista lá estava o comboio", confessou.

"Entrei, descansado e orgulhoso de não ter ido ao hotel, embora estivesse a imaginá-lo a explodir, e por estar no comboio certo... achava eu. Ainda longe da estação que deveria sair, o comboio parou e o senhor mandou-nos sair. Na linha ao lado, confusão de gente com malas, filas, barulho, perguntei se ia para Okayama e o senhor, no seu japonês, lá disse que sim. Entrei e estive uns bons 40 minutos sem perceber se o comboio ia para o destino certo. Pior, o outro comboio para Tóquio já estava perdido", relatou.

"O mais engraçado... o único pensamento que me passava na cabeça era 'hei-de chegar...vai resolver-se'. Ao chegar a Okayama fui a nova máquina para fazer nova marcação e rezar para que tivesse lugar... 'error, this name is registered in another train' [erro, o seu nome está registado num outro comboio]. Respirar fundo e ir pedir ajuda. Apliquei um inglês básico para ser entendido no inglês básico do senhor japonês", disse.

"Muito prestável lá explicou que podia apanhar o próximo, mas que tinha de ir para a carruagem dos lugares não marcados... que geralmente estão a pinha. Felizmente não estavam e segui viagem. Demorei seis horas a chegar a Tóquio, neste país gigantesco, relaxado por ter passado no teste, apesar do hotel ter explodido e toda a gente ter morrido por minha culpa", partilhou.

Por sua vez, a mulher de António Raminhos, Catarina, também deixou uma mensagem na sua página de Instagram este sábado, mostrando-se com saudades do humorista. "António Raminhos já não chega de Japão?! Anda lá embora! Já estou farta de ser o único motorista das filhas…", escreveu, deixando muitos seguidores a rir.

Leia Também: "Viagem carregada de simbolismo para alguém que lida com ansiedade e POC"