Agenda preenchida no domingo, 7 de março. Como está a ser avançado pela imprensa internacional, vai ser transmitido um discurso da rainha Isabel II um dia antes das comemorações do Dia da Commonwealth - que se celebra a 8 de março. A mesma data em que vai também para o ar a grande entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry com Oprah Winfrey.

Ao contrário do que aconteceu no ano passado no Dia da Commonwealth, a última aparição dos duques de Sussex como membros da realeza, este ano os planos foram adaptados à nova realidade. Por causa da pandemia, o evento foi cancelado e, em vez disso, a rainha vai partilhar a sua mensagem num programa televisivo que irá para o ar na BBC One, informou o Daily Mail esta segunda-feira.

Um especial televisivo que vai ainda contar com outros membros da realeza britânica, como o príncipe Carlos, o príncipe William e Kate Middleton.

Esta emissão chega precisamente no mesmo dia em que a entrevista que Meghan e Harry deram a Oprah Winfrey vai ser transmitida. Uma "conversa intimista", como o canal CBS descreveu, que chega um ano depois dos duques de Sussex terem abandonado o núcleo sénior da realeza britânica.

Recorde-se que Meghan e Harry estão neste momento a viver nos Estados Unidos, depois de terem deixado o Reino Unido, e preparam-se para ser pais pela segunda vez.

