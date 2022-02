A rainha Sofía retomou a agenda oficial depois de ter sido anunciada a separação da filha Cristina e de Iñaki Urdangarin. Esta segunda-feira, enquanto presidente executiva da Fundação Rainha Sofía, a mulher de Juan Carlos visitou um centro de investigação na área da biologia.

Sofía visitou os laboratórios e esteve à conversa com membros do centro da investigação nesta que foi a sua primeira aparição em público depois do escândalo.

Recorde-se que a realeza espanhola voltou a estar nas bocas do mundo depois de terem sido publicadas fotografias de Iñaki Urdangarin, na altura companheiro da infanta Cristina, a passear de mãos dadas com uma colega de trabalho. O escândalo levou ao fim do casamento de 24 anos.

A viver na Suíça, Cristina viajou para Madrid para junto da mãe dias antes de anunciar a separação e embarcou depois rumo ao Dubai, na companhia da irmã, infanta Elena, para visitar o pai, Juan Carlos.

