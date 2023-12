O Natal está mesmo à porta e a família real da Suécia festejou este momento com uma tradição antiga.

O Palácio Real de Estocolmo recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 18 de dezembro, um abeto que foi oferecido pelos alunos da Escola Florestal, uma tradição que se mantém já desde a década de 1960.

Para as decorações, a rainha Sílvia contou com oito excecionais ajudantes: Os seus oito netos!

Entre gargalhadas, brincadeiras e muita cumplicidade, todos deixaram fluir o seu lado mais criativo e decoraram a árvore com anjos, bolas coloridas e pequenas coroas.

No vídeo divulgado pelo Palácio pode ver-se a rainha muito animada na companhia dos filhos da princesa herdeira Victoria - os príncipes Estelle e Oscar -, dos filhos do príncipe Carl Philip - Alexander, Gabriel e Julian -, e dos filhos da princesa Madalena - Leonore, Nicolas e Adrienne. Estes últimos residem com os pais na Florida, EUA, mas já viajaram para Estocolmo para passarem a quadra natalícia com a família.

