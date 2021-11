A rainha conta com uma equipa de 1500 empregados para a ajudarem no palácio e todos eles receberão um presente no Natal.

Segundo o jornal The Sun, sua majestade segue uma tradição e oferece a cada um dos colaboradores a mesma prenda, avaliada em sete euros, aproximadamente - nomeadamente, um pudim de Natal.

"Todos os membros da Casa Real irão receber um presente de Natal da rainha, e sua majestade irá, pessoalmente, presentear alguns trabalhadores da Casa Real do Palácio de Buckingham pessoalmente no Castelo de Windsor", informa-se num comunicado.

"Continuando uma tradição do seu pai, o rei George VI e do avô, George V - a rainha irá oferecer pudins de Natal à sua equipa", continua.

"Cerca de 1500 pudins de Natal pagos pela rainha (através de um fundo privado) serão distribuídos", completa-se, notando que cada um será acompanhado por um cartão.

