Os problemas de mobilidade da rainha Isabel II impossibilitaram-na de marcar presença em todos os eventos de celebração do Jubileu de Platina.

Depois de aparecer na varanda do Palácio de Buckingham para assistir ao Tropping the Colour na passada quinta-feira, Isabel II voltou a surgir já na reta final das celebrações no domingo, numa aparição surpresa.

“A rainha desfrutou bastante do Birthday Parade e do Flypast, mas sentiu algum desconforto”, afirmou um representante do Palácio de Buckingham.

Na perspetiva do historiador real Robert Lacey, a rainha quis jogar pelo seguro dadas as enormes expectativas que os admiradores têm em relação a ela.

“Ela não queria mostrar sinais de fraqueza - não por ela mesma, mas para não preocupar as pessoas”, defendeu Lacey em declarações à revista People.

Recorde-se que nos últimos meses, a monarca britânica já foi vista a usar bengala em diversas ocasiões.

