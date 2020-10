Esta terça-feira, dia 13, a rainha Máxima e o rei Guilherme marcaram presença na conferência 'About Debt', que tomou lugar no palácio do Noordeinde, em La Haya. Uma ocasião em que a monarca voltou a dar nas vistas pelo visual, desta vez por se tratar de uma peça 'reciclada'.

Recuperou um vestido rosa seco, da marca Bottega Veneta, que estreou em 2014, durante uma visita a Itália.

De manga curta e corte clássico, a peça destaca-se pela simplicidade, tendo apenas folhos na zona da cintura.

Espreite o visual na galeria.

