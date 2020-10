Esta quarta-feira, dia 7, rainha Máxima da Holanda esteve em Utrecht num encontro no âmbito do projeto More Music, que reuniu professores de música e representantes de conservatórios holandeses, e (como seria de esperar) a sua indumentária não passou despercebida.

A monarca elegeu um visual totalmente vermelho, no qual se destacava o longo sobretudo com bordados de flores, da assinatura de Oscar de la Renta, que pode ver em detalhe na galeria.

Recorde-se que esta quinta-feira, também a rainha Letizia se se fez notar com um visual totalmente encarnado para uma reunião em Madrid. Será que se inspirou em Máxima?

