Esta quarta-feira, a rainha Maxima esteve de visita à Smit & Son, uma fábrica de peles numa pequena localidade no norte da Holanda, e escolheu para a ocasião um elegante visual em tons neutros.

Aos 50 anos, a mulher do rei Guilherme deu provas da sua feminilidade com um coordenado - vestido e sobretudo - com padrão aos quadrados em tons nude e combinou as peças com um vistoso chapéu de aba larga, a grande 'estrela' do look.

Durante a visita, Maxima teve oportunidade de conhecer a fábrica e ficar a conhecer o processo do fabrico de couro. Veja na galeria como estava deslumbrante.

