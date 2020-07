A rainha Máxima da Holanda apresentou esta quinta-feira, dia 9, a gala de entrega de prémios Appeltjes van Oranje, que, segundo o Daily Mail, distingue ações com grupos vulneráveis, de modo a introduzi-los de novo na sociedade.

Devido às medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19, a cerimónia aconteceu sem público, sendo emitida online.

Ainda que sem plateia, a monarca fez-se notar com um deslumbrante visual, que rapidamente foi destaque na imprensa internacional.

Uma vez mais mostrou o seu gosto por looks 'color block' e apostou num visual totalmente cor de rosa - composto por calças e blusa fluídas. No que toca a acessórios, usou um colar de pérolas com o pormenor de uma flor e brincos a combinar.

