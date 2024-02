Margarida da Dinamarca abdicou do trono a favor do filho mais velho, Frederico X, mas continua a manter o seu outro 'trabalho', o de cenógrafa e figurinista, que acaba de lhe dar grande satisfação.

A rainha foi galardoada com o Prémio Robert, entregue pela Academia de Cinema Dinamarquês, pelo seu trabalho artístico no filme 'Ehrengard – A Arte da Sedução'.

A Casa Real divulgou esta conquista de Margarida, que posou sorridente com o diploma e o prémio, numa sala em sua casa.

"Estou profundamente grata, emocionada e orgulhosa do reconhecimento que o Prémio Robert representa. Receber um prémio concedido pela própria indústria deixa-me especialmente feliz, e tem sido uma grande alegria e prazer poder contribuir para a expressão do filme", começou por dizer a rainha, em comunicado.

"Gostaria de agradecer a toda a equipa do filme, mas especialmente a todos aqueles que transformaram as minhas ideias, esboços e desenhos em realidade, incluindo as pessoas que costuraram e trabalharam com tanto talento nos inúmeros figurinos", acrescentou.

Leia Também: Rainha Margarida da Dinamarca terá o seu próprio 'The Crown'