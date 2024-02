A rainha Margarida agradeceu as mensagens de apoio depois de ter abdicado do trono dinamarquês.

A soberana, de 83 anos, partilhou imagens de desenhos, fotografias e postais que recebeu de crianças.

"Desde o final do ano tenho o prazer de experimentar a grande e calorosa atenção em relação à minha abdicação há exatamente um mês", notou na sua página de Instagram.

"Obrigada do fundo do coração pelos presentes que recebi e a todas as pessoas que escreveram, desenharam, cozinharam, costuraram ou fizeram algum tipo de presente para a ocasião de mudança no trono. As muitas ofertas tocaram o meu coração, aprecio cada uma delas", completa.

Recorde-se que Frederico X e Mary assumiram o trono.

