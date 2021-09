Esta terça-feira, a rainha Letizia visitou a Universidade Complutense de Madrid, onde estudou Jornalismo na década de 1990, para celebrar o 50.º aniversário da Faculdade de Ciências da Informação.

Além da comemoração desta data, a ocasião ficou ainda marcada pela condecoração de Aluna de Honra que a monarca recebeu do reitor da faculdade. Lisonjeada com a distinção, Letizia realçou que a guarda o maior carinho dos dias em que estudou instituição.

No que toca ao visual, a mulher do rei Felipe VI voltou a brilhar com um vestido. Desta vez a monarca optou por uma peça em ganga, o modelo Caddli de Hugo Boss. Veja como lhe assentou na perfeição.

