A rainha Letizia celebra, este domingo, o seu 52.º aniversário. Segundo a imprensa espanhola, a monarca deverá passar o dia junto com a família, uma vez que não tem qualquer atividade prevista na sua agenda institucional.

O aniversário da rainha acontece numa altura em que as duas filhas - a princesa Leonor e a infanta Sofia - se encontram fora de Madrid. A herdeira ao trono entrou na Escola Naval de Marín, em Pontevedra, no final de agosto, ao passo que a irmã se encontra num colégio interno no País de Gales, recorda a agência de notícias espanhola EFE.

Sublinhe-se que hoje é também dia de festa na realeza britânica, com o príncipe Harry a celebrar o 40.º aniversário.