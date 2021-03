Terminada a viagem por Andorra, os reis Felipe VI e Letizia de Espanha rumaram a Fuendetodos, em Saragoça, para participarem nas comemorações do 275º aniversário do nascimento do pintor Francisco de Goya.

Para a ocasião, a monarca apostou num visual em preto e branco no qual se destacou o casaco: uma peça que estreou em 2008, como aponta a revista Hola, e que se distingue pelas mangas abalonadas.

A rainha espanhola apostou ainda em calças e sapatos pretos e numa camisola às riscas dentro da mesma 'paleta' de cores.

Aprova a escolha? Veja em detalhe na galeria.

