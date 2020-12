Esta sexta-feira, dia 11, os reis Felipe VI e Letizia, na companhia das filhas, princesa Leonor e infanta Sofia, presidiram a uma reunião do Patronato da Fundação Princesa de Girona que decorreu no Palácio Real, em Madrid. Um ato oficial onde o look da monarca não passou despercebido.

Seguindo o hábito que tem cumprido ao longo dos últimos meses, a rainha não estreou nenhum modelito e optou por repetir uma vistosa saia midi, com estampado floral, da marca Carolina Herrera.

As imagens do ato oficial não tardaram em circular nas redes sociais.

Ora veja.

