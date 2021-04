A rainha Isabel II nunca irá desistir do príncipe Harry ou fechar-lhe a porta de 'casa', notou um especialista em realeza britânica. Segundo Andrew Morton, tal acontece pelo facto da monarca ter crescido com a irmã, a princesa Margarida, vendo como esta se sentia no lugar de 'spare', isto é, substituta, permanecendo sempre em segundo lugar.

"Acho que a rainha sabe que ser substituto é difícil e uma parte dela reconhece que o Harry, por vezes, é uma alma perdida, tal como a irmã", disse Morton.

"Ela sempre quis proteger o Harry e penso que isso se deve em parte por ter visto a Margarida a ser vítima do sistema. Silenciar a princesa Margarida não ajudou e a rainha aprendeu isso. Ela não quer que a história se repita", disse o biógrafo.

"Quando se comparam as personalidades, o Harry é tal como a Margarida, um membro da realeza rebelde. A Margarida uma vez disse que a 'desobediência é a minha alegria' e vê-se um pouco isso no Harry. A rainha também sabia que a Margarida se sentia a mais e acho que foi por isso que se certificou que a porta estaria sempre aberta caso o Harry quisesse regressar", explicou.

"Ela terá uma grande empatia e simpatia por ele, porque cresceu a ver a irmã dela a desempenhar o papel de substituta, o que não foi fácil", concluiu.

