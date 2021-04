O príncipe Harry aproveitou o bom tempo para ir à praia, em Santa Barbara, na Califórnia, esta quarta-feira, mas não foi sozinho.

Nas imagens que estão a ser divulgadas pela imprensa internacional, e que estão também a circular nas redes sociais, o duque de Sussex aparece na brincadeira com o seu patudo, um labrador preto que se chama Pula.

Com um look descontraído e óculos de sol escuros, Harry andou descalço pela praia e molhou os pés enquanto se divertia com o amigo de quatro patas.

"Ele parecia totalmente à vontade", disse uma fonte à People. "Ele tem uma ótima relação com o seu cão, e andou com ele sem trela. Parecia um morador de Montecito apenas a fazer as suas coisas - muito relaxado e a caminhar descalço", acrescentou.

Vejas nas publicações abaixo as imagens deste momento.

De recordar que Harry e a mulher, Meghan Markle, deram as boas-vindas ao Pula logo após o casamento, que foi realizado em maio de 2018.

